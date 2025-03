Volante do Caxias desperta interesse de clube da Série B

Pedro Cuiabá disputou 11 jogos neste ano com a camisa do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Um dos destaques do Caxias no Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil tem despertado interesse de outros clubes para a sequência da temporada. O volante Pedro Cuiabá, 23 anos, titular da equipe grená, é alvo de outros times.

— Até é uma sondagem, mas não é profunda. Fica aí nessa, chove não molha. Eu acho que proposta é quando chega e pergunta quanto é. Pra mim, é uma tentativa de fazer um negócio. Agora, quando pergunta se vocês emprestam, a gente nem tá levando em conta — despistou José Caetano Setti, vice de futebol do Caxias.

O Cuiabá, clube da Série B, demonstrou interesse de contratar o jogador e sinalizou com a possibilidade de uma proposta. No entanto, a negociação não evoluiu. A multa rescisória é de R$ 500 mil. Pedro Cuiabá tem contrato até o final de 2025 com o Caxias.

O volante Pedro Cuiabá chegou ao Caxias no início da pré-temporada 2023. Naquele ano, fez parte da campanha do Vice-Campeonato Gaúcho. Além disso, foi peça importante no esquema tático do técnico Gerson Gusmão na reta final da Série D, que culminou com o histórico acesso à Série C do Brasileiro.

Em 2023, Pedro Cuiabá teve 11 jogos com a camisa do Caxias. Ele foi titular em cinco partidas ao longo do ano e entrou no decorrer seis. Já na temporada passada, o jogador participou de 25 partidas, sendo 10 como titular.