Imigrante, de Bento Gonçalves, é o primeiro campeão do futsal feminino na temporada 2025

Imigrante venceu todos os jogos que disputou na competição Divulgação Imigrante FF

No torneio que abriu a temporada de competições do futsal feminino na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), ninguém conseguiu bater o Imigrante, de Bento Gonçalves. O time da Serra Gaúcha conquistou de forma invicta e com 100% de aproveitamento o título da Copa Abertura 2025.

Todos os jogos foram disputados no Ginásio Ninho da Águia, em Bento Gonçalves. Além do Imigrante, que sediou a competição, também participaram a Celemaster, de Uruguaiana, a FAC Sogipa, de Porto Alegre, e o AFC Casablanca, de Bom Princípio.

O quadrangular foi disputado em turno único, com seis partidas em dois dias, no último final de semana. Confira os resultados:

Sábado (22)

Imigrante 3 x 1 FAC Sogipa

Celemaster 9 x 0 AFC Casablanca

Domingo (23)

Imigrante 7 x 0 AFC Casablanca

Celemaster 5 x 0 FAC Sogipa

FAC Sogipa 1 x 1 AFC Casablanca

Imigrante 6 x 2 Celemaster

Classificação Final

1º - Imigrante - 9 pontos

2º - Celemaster - 6

3º - FAC Sogipa - 1 (saldo -7)

4º - AFC Casablanca - 1 (saldo -16)

Bruna Pertille, do Imigrante, foi artilheira da competição com cinco gols. O foco agora passa a ser a disputa da Copa Rio Grande do Sul, de 27 de abril a 22 de junho.

Além do time de Bento Gonçalves, também confirmaram presença no torneio as equipes da Celemaster, de Uruguaiana, do Benfica, de Bagé, da SER Nevoeiro, de Rio Grande, da FAC Sogipa, de Porto Alegre, e do Ideau Feminy, de Getúlio Vargas.