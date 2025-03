Copa dos Campeões abre temporada masculina da Federação Gaúcha de Futsal

Também participam da competição a ABF , de São Lourenço do Sul, e o Russo Preto , de Não-Me-Toque, que chegaram às quartas de final da mesma Série Ouro no ano passado. Fechando o quadrangular está o Jaguarão Futsal, campeão da Série Prata em 2024.

Já no ano passado, o título ficou com o Atlântico, de Erechim, que fez mais pontos no quadrangular, deixando a SER Santiago, outra vez, com o vice-campeonato, a Sercesa em terceiro e a SER Itacurubi em quarto.