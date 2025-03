Sorteados grupos na Série Bronze 2025

No Grupo "A", estão o Olimpia, de Santa Maria; o CMD Capão do Cipó, de Capão do Cipó; a AESA/Tchelsea, de Santo Ângelo; e o Gelb, de Linha Bonita. Na "B" estão Brochier Futsal, de Brochier; AGE, de Guaporé; Associação Caxias Futsal, de Caxias do Sul; e o Chelsea, de Montenegro. No Grupo "C" competem o Canguçu Futsal, de Canguçu; o Peñarol, de Sentinela do Sul; o Porto Alegre Futsal, da capital; e a Associação Herval Futsal, de Herval do Sul. E na "D" disputam Blackout, de Alegrete; Cruzeiro e Agef, de São Gabriel; SER Cacequi, de Cacequi; e CMD NES, de Nova Esperança do Sul.