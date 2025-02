Vice de futebol do Caxias revela "quase contratação de centroavante" e fala se clube ainda vai se reforçar

Vice de futebol do Caxias citou dificuldades em encontrar atletas. Ariel Zucco / Agência RBS/Divulgação

O Caxias não vai mais contratar nenhum jogador para a sequência de Campeonato Gaúcho. O prazo de inscrições de atletas para a segunda fase termina nesta sexta-feira (14), véspera do confronto com o São José, que pode classificar a equipe às semifinais da competição.

Mas segundo o vice de futebol grená, José Caetano Setti, em entrevista ao Show dos Esportes, na quinta-feira (13), o clube esteve próximo de anunciar a contratação de um centroavante.

— Nós tínhamos um atleta praticamente certo pra vir, e aí eu conversei com o cara, fechamos o negócio e ele disse: "só vou falar com o departamento de futebol antes". Eu estava em Bagé quando o cara me ligou e disse que o negócio havia melado, porque ele estava treinando e teve uma lesão muscular. Aí perdemos o cara. Foi só falar em vir pro Caxias que ele já teve uma distensão — brincou Setti, sobre o fato de o Caxias enfrentar problemas com o número de atletas lesionados durante o Estadual.

O jogador em questão era Éberth, 21 anos, do Coritiba. O camisa 9 entrou em campo apenas uma vez na atual temporada e, no ano passado, marcou dois gols em 11 partidas da equipe profissional. Revelado pelo Goiás, Éberth concluiu o trabalho de base no Coxa.

Em outubro, em meio à disputa da Série B, o centroavante passou por uma artroscopia no joelho. Na quarta-feira (12), o atleta teve uma lesão muscular durante o treinamento do Coritiba e terá que parar por tempo indeterminando novamente.

Sem Éberth, o Caxias decidiu que neste momento não irá reforçar o elenco de Luizinho Vieira.

— São coisas do futebol, então a gente vai com o que tem e vamos reforçar pra Série C — apontou Setti, que aguarda pela classificação do time na Copa do Brasil, diante do Dourados-MS, no dia 26, para ter verba para contratar:

— É no que nós estamos pensando. Se a gente conseguir trazer esse dinheiro para o clube, vamos reforçar o time, botar mais qualidade, peças que precisamos em algumas posições. Já temos uma lista de reforços que avaliamos, e está na nossa meta, guardada na gavetinha. Então, estamos trabalhando.