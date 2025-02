Saiba quanto Juventude e Caxias vão ganhar de premiação na Copa Brasil 2025

Bolada paga pela CBF aumentou para a temporada de 2025. CBF / Divulgação

Caxias e Juventude já conhecem seus adversários na Copa do Brasil, as datas dos seus jogos e também quanto cada um pode ganhar por fase no maior torneio do Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os valores pagos da competição. O montante teve um reajuste com base na inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o imposto aplicado sobre as quantias distribuídas no torneio.

O total reajustado pela CBF foi de 4,9% a 5,39%, se comparados aos valores pagos na temporada de 2024. O campeão da Copa do Brasil pode faturar até R$ 101 milhões.

A dupla Ca-Ju trabalha com valores diferentes na primeira fase. A CBF destina as cotas em três blocos. Clubes da Série A ganham um valor, os da Série B outro e das Séries C e D o menor. A regra vale apenas para a primeira e segunda etapas do torneio. Depois, na terceira fase, a cota é igualitária, sem levar em consideração a série nacional. Na terceira fase, a CBF paga R$ 2.315.250 para quem chegar na disputa.

DUPLA CA-JU

Pelo jogo único diante do Maringá, no dia 25 de fevereiro, no Paraná, às 19h, o Juventude vai receber uma cota de R$ 1.543.500. Em caso de vitória no tempo normal ou nos pênaltis, o Verdão irá faturar mais R$ 1.874.250.

Já o Caxias, que enfrenta o time do Dourados-MS, no dia 26 de fevereiro, às 16h, fora de casa, ganhará da CBF R$ 830 mil. Com o Grená avançando para a segunda fase, entrará nos cofres do Centenário mais R$ 1 milhão.

VALORES DA COPA DO BRASIL

:: 1ª fase

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

Grupo III (clubes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

:: 2ª fase

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

Grupo III (clubes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

:: 3ª fase

Cota igualitária: R$ 2.315.250

:: Oitavas de final

Cota igualitária: R$ 3.638.250

:: Quartas de final

Cota igualitária: R$ 4.740.750

:: Semifinal

Cota igualitária: R$ 9.922.500

:: Final (vice-campeão)

Cota: R$ 33.075.000

:: Final (campeão)