Caxias deve ter um desfalque e um retorno diante do São José

O Caxias precisa de uma vitória simples contra o São José, neste sábado (15), às 16h30min, no Estádio Centenário, para se classificar à fase semifinal do Gauchão. O técnico Luizinho Vieira deve ter um desfalque e um retorno.

O atacante Gabriel Lima acusou um desconforto muscular na coxa esquerda no empate em 0 a 0 com o Guarany e ainda está pendurado com dois cartões amarelos. Com isso, deve ficar de fora. Calyson é o principal candidato a entrar na equipe.