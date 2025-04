Confraternização vai marcar os 50 anos de fundação do Cruzeiro, do bairro Pio X, em Caxias do Sul

Jarico teve passagem pelo Cruzeirinho antes de ganhar o cenário do futsal gaúcho. Almir Dupont / Agencia RBS

Uma amizade que já dura 50 anos será celebrada no próximo domingo (6) em Caxias do Sul. O histórico Esporte Clube Cruzeiro, carinhosamente conhecido como Cruzeirinho, vai completar 50 anos desde a sua fundação, neste ano de 2024, no dia 15 de dezembro.

Por uma questão de agenda, os envolvidos com o clube preferiram antecipar a celebração. O encontro de domingo começa às 10h, em um salão de eventos e irá reunir os fundadores, jogadores e torcedores da época.

— Primeiro, praticamos o futebol de campo, mas, em 1979, com a inauguração do ginásio do Pio X, passamos a praticar, exclusivamente, o futebol de salão. Nos campeonatos realizados no Pio X (infanto, juvenil e adulto), praticamente, ganhamos todos. Após, nos filiamos a Liga Caxiense de Futebol de Salão e Federação Gaúcha de Futebol de Salão, onde disputamos os Campeonatos citadino e estaduais — lembra Lourival, um dos fundadores.

A primeira equipe que do técnico Jarico foi o Cruzeirinho também. Eu também comecei também a minha trajetória no futsal como dirigente no Cruzeirinho. ERCÍLIO COVOLAN Ex-jogador e supervisor do Cruzeiro

Por falta de recursos financeiros, no dia 31 de março de 1990, o Cruzeiro encerrou as atividades com jogo diante do Internacional, de Porto Alegre, com duas partidas (categorias juvenil e adulto), realizadas no ginásio do Pio X.

— Após 35 anos do último encontro, resolvemos fazer uma confraternização, no próximo domingo (6), onde, já estão confirmadas a presença de 35 pessoas — completou Lourival Pereira.

Ao longo da sua história, o Cruzeiro foi um clube de futsal que investiu muito nas categorias de base. Dele, saíram jogadores com Jocemar, Cesinha, Paulo Boff, Paulão, o técnico Jarico e o supervisor Ercílio Covolan.