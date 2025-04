Como será a investigação sobre as suspeitas de manipulação de resultado por jogador do Juventude

A partir da informação sobre a suspeita de manipulação de resultados por parte do jogador Ênio , do Juventude, inicia-se uma série de investigações .

O fluxo é assim: casas de aposta detectam volume de apostas fora do comum. Informam empresas e associações de monitoramento contratadas por elas mesmas ou pela CBF (e pelas demais organizadoras de competições) e repassam todas as informações disponíveis.

São disponibilizados dados como valores envolvidos, CPFs dos apostadores , localização dos IPs de quem fez os palpites e o que mais for necessário. Cabe à CBF distribuir o relatório.

O documento é enviado ao STJD, que abre uma investigação por parte da Procuradoria. Fora do âmbito esportivo , a Polícia Federal e o Ministério Público Federal também instauram um inquérito. Ao final, o MPF decide por oferecer, ou não, alguma denúncia .

Para além de Ênio, deverá ser aberta uma investigação esportiva aos membros do futebol detectados nas apostas. Eles seriam jogadores e integrantes de comissão técnica, todos com alguma ligação ao jogador do Juventude.