Caxias realiza último jogo-treino em preparação para a Série C

Técnico Luizinho Vieira poderá observar o time grená mais uma vez. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias chega à reta final da preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (5), às 16h, fará o último jogo-treino antes da competição nacional. O adversário será o São José-PoA. Mais uma vez, o teste será com portões fechados à imprensa e ao torcedor.

O técnico Luizinho Vieira poderá observar o time antes da estreia na Série C, que será no final de semana seguinte diante do Floresta-CE. Nos últimos dias, o treinador contou com os retornos do volante Vini Guedes e do centroavante Welder, recuperados de lesão. O volante Mantuan está na fase final da transição física.

Com isso, um possível time do Caxias para o jogo-treino treino tem: Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Cuiabá, Vini Guedes (Lorran) e Tomas Bastos; Calyson, Welder (Gabriel Lima) e Richard.

O atacante Andrew será alternativa para o decorrer da atividade. Ele já participou do jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas e fez um dos gols. Neste semana, mais quatro reforços chegaram e treinam com o elenco.