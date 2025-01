Cônsul critica mercantilização da cidadania italiana e projeta melhoria nos serviços

Valerio Caruso comanda o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre desde agosto de 2022. Vitor Ceolin / Divulgação

As mudanças nas taxas dos processos para reconhecimento da cidadania italiana eram esperadas pelo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso. No entanto, na visão dele, apesar de trazerem um peso econômico, não devem impactar significativamente a procura, pois os interessados já tiveram que fazer outros investimentos, como pesquisa e tradução. Como a nova taxa já está em vigor, as pessoas chamadas para apresentar a documentação neste mês de janeiro já estão arcando com os novos valores.

Em 2024, o Consulado sediado na Capital bateu recorde de emissões de passaportes (14.238) e reconhecimento de cidadanias (6.464). Estima-se que no RS existam 4 milhões de descendentes de italianos. A ação de Caruso, que mostra simpatia à integração dos ítalo-brasileiros com o país europeu tem sido decisiva para agilizar essas ações, mas ele também faz ressalvas à forma como o assunto tem sido tratado.

— A gente viu muita coisa acontecendo nos últimos tempos. O escândalo da Black Friday feito, inclusive, por algumas assessorias da nossa circunscrição, impactou e chocou a opinião pública italiana, e eu pessoalmente ainda estou chocado. Eu trabalho para o estado italiano, e para mim a cidadania italiana é uma coisa importante. Então acredito que o aumento da taxa foi também uma forma de parar de tratar esse direito com essa mercantilização escandalosa — desabafa Caruso.

Como metade do valor cobrado de cada pessoa que pedir o reconhecimento no Consulado de Porto Alegre vai voltar para o órgão, Caruso vê uma oportunidade para aprimorar os serviços. O serviço de call-center, que atende das 9h às 12h, nos dias úteis, conta com uma ampliação de 75% da capacidade de atendimento desde o último dia 6. Com mais dinheiro disponível, ele projeta outras melhorias no serviço consular:

— Nós esperamos fazer com que os cidadãos italianos do RS sejam cada vez mais orgulhosos do consulado deles. Queremos ser inovação e investimento em tecnologia, para que os cidadãos que pagaram a taxa vejam que ela foi útil para melhorar a qualidade do serviço público.

Neste clima otimista, Caruso alerta as pessoas que estão na fila de espera de que haverá, nos próximos meses, novos chamamentos para agendamento das entregas de documentos. As últimas convocações ocorreram em outubro, para os números entre 15.001 e 16 mil. Atualmente há mais de 39 mil inscritos no Consulado em Porto Alegre.