Conselheiro vê reajuste como estratégia para desincentivar pedidos de cidadania italiana

Daniel Taddone é membro do Conselho geral dos Italianos no Exterior.

Estudioso da cultura e das questões que envolvem a cidadania italiana desde a década de 1990, o sociólogo e genealogista paulista Daniel Taddone atualmente é membro do CGIE ( Consiglio Generale degli Italiani all’Estero - Conselho Geral dos Italianos no Exterior) . Apesar da paixão pelos temas que envolvem a Itália, ele tem uma visão crítica sobre os rumos que os debates dos direitos dos descendentes têm tomado.

— É uma resposta que o sistema conseguiu elaborar para tentar, de alguma forma, primeiro, dissuadir as pessoas de entrarem com esses pedidos de cidadania, a fim de diminuir a quantidade de pessoas que têm pretensão de ter a cidadania reconhecida. E, depois, aqueles que ainda assim interesse, haverá com que exista uma seleção econômica, para que não sejam pessoas que queiram emigrar para a Itália, ou que de alguma forma se tornem um peso para a Itália no futuro.