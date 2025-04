Cônsul da Itália pede paciência a inscritos na fila para cidadania e faz alerta contra golpes

Foi durante uma visita a Caxias do Sul nesta quinta-feira (24) que o cônsul-geral da Itália no RS, Valerio Caruso, se manifestou pela primeira vez sobre as repercussões em torno do Decreto-Lei 36/2025, publicado pelo governo italiano em 28 de março. O diplomata está na Serra acompanhando uma visita de Fabio Ricci, vice-presidente da FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura - Federação Nacional de Construtores de Máquinas Agrícolas), que veio conhecer as atividades do setor primário da região.