Azul altera horário e voos no aeroporto de Caxias ficam concentrados entre o fim da manhã e início da tarde 

Os três voos que ligam o Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, ao Centro do país ficarão concentrados entre o fim da manhã e o início da tarde. O processo de ajuste das operações já estava ocorrendo, mas a alteração no voo da Azul, que a partir desta quinta-feira (1º) passará do meio da tarde para a manhã, consolida este movimento. A condição do clima no período do inverno é a principal causa da mudança.

Com isso, o voo da Azul, que vem de Campinas, será o primeiro a aterrissar em Caxias. Ele chegará às 10h e partirá rumo ao interior de SP às 10h40min. A movimentação seguinte será da Latam, que pousará às 11h30min e sairá para Guarulhos às 12h45min. Por fim, a ligação com o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, feita pela Gol, descerá às 12h55min e sairá às 13h55min.

De acordo com o diretor do aeroporto, Cleberson Babetzki, a opção pela alteração de horário foi das companhias. O principal motivo foi a condição climática, pois estudos do próprio aeroporto mostram que a janela entre o fim da manhã e o início da tarde é o período onde há menos ocorrências de fechamento, o que acaba sendo mais decisivo neste período de inverno.

— Nosso acompanhamento mostra que os meses onde há mais fechamento são maio e junho. Por isso, nesse período do ano tem mais ajuste do que no verão, pois eles começam a concentrar nessa janela entre 10h e 15h. É o horário que menos fecha em virtude da neblina — informa o diretor.

Babetzky admite que esta concentração das operações não é o ideal, pois a estrutura ficará subutilizada em alguns horários, mas ressalta que não há como fugir dessa realidade:

— Não é o ideal, mas é o possível. Imagina se uma companhia aérea, só com uma aeronave, faz sete ou oito pernas durante um dia, imagina se uma companhia aérea tiver que se adequar à realidade de cada aeroporto do Brasil. Nós temos é que nos adequar a eles, pois eles vão se utilizar de um todo e, darão prioridade para voar para onde há mais agilidade, prestação de serviço, rapidez e eficiência.