Luto oficial cancela salva de tiros em cerimônia do 3º GAAAe em Caxias

O decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que determinou luto oficial de sete dias pela morte do Papa Francisco, vai alterar o protocolo da visita que oficiais do alto comando do Exército a Caxias e que começa nesta terça-feira (22). De acordo com a comunicação o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe), o luto impede que uma cerimônia que ocorrerá na manhã da quarta (23) tenha em seu protocolo a salva de 17 tiros de canhão que estava planejada. Os militares haviam feito um alerta, a fim de que a população do entorno não ficasse assustada com o barulho.