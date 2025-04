Prefeito e vice de Caxias lançam podcast

O prefeito e o vice de Caxias do Sul, Adiló Didomenico e Edson Nespolo, participaram nesta sexta-feira (25) da gravação da primeira edição do Prefacast . Trata-se de um programa de vídeo em estilo podcast e que vai ao ar às 19h45min de sexta no YouTube e demais redes sociais da prefeitura.

De acordo com a coordenadora de Comunicação da prefeitura, Fabiana de Lucena, a ideia é que a atividade seja apresentada a cada 15 dias e deve servir como mais um instrumento de informação e contato do Executivo com a comunidade, aproveitando a visibilidade das redes sociais. Nesta primeira edição, Adiló e Nespolo participarão conjuntamente, mas a partir do segundo programa apenas um deles estará presente. Secretários e outros convidados também devem fazer parte da bancada no futuro.