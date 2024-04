O primeiro evento público do tenente-coronel George Koppe como comandante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe), sediado em Caxias do Sul, aconteceu no último dia 04 de abril, durante a apresentação do projeto de restauro do Monumento ao Duque de Caxias. Além de anfitrião do jantar realizado no CTG da unidade militar, ele também foi palestrante, quando falou sobre o uso de drones em combate, um tema que ganhou importância após o uso maciço desses artefatos na Guerra entre Ucrânia e Rússia.