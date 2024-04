Um jantar realizado na quinta-feira (04) no CTG Recanto da Tradição, do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe), marcou a apresentação do novo busto do Duque de Caxias. A peça feita em bronze é parte central do restauro do Monumento ao Duque, localizado na Praça Dante Alighieri, no Centro de Caxias, e cuja inauguração está prevista para o mês de maio.