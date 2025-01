Como carregar seus pesos e torná-los mais leves

A música seguinte de Abbey Road, a última do disco, é também muito simples, mas complementa Carry that Weight da forma sublime, pois vem carregada de simbolismo. The End é uma despedida de tudo que a banda tinha vivido, e o último verso And in the end, the love you take is equal to the love you make ("No final, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá)" é a reflexão definitiva para o fechamento de um disco ou de um ano, e talvez até de uma vida.