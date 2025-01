Quem é Juninho, zagueiro que joga na Dinamarca e está na mira do Inter

O Inter tem interesse na contratação do zagueiro Juninho, 29 anos, que atua no Midtjylland, na Dinamarca. O clube escandinavo rejeitou a primeira oferta colorada de 800 mil euros (R$ 5 milhões), de acordo com o jornal Tips Bladet. Conforme apurado por Zero Hora, o estafe do atleta considera difícil uma negociação com o futebol brasileiro nesta janela.