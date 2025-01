Brasil estreia no Mundial de Handebol masculino; veja horário e onde assistir ao campeonato

O Brasil estreia na 29ª edição do Campeonato Mundial de handebol masculino nesta quarta-feira (15). O torneio teve início nesta terça, com jogos que serão disputados em três países: Dinamarca, Croácia e Noruega . São 32 seleções divididas em oito grupo de quatro.

Para o Mundial, Marcos Tatá convocou 18 jogadores, sendo 14 que atuam na Europa e quatro no Brasil. O mais conhecido de todos é Thiagus Petrus. Mineiro de Juiz de Fora, ele irá completar 36 anos no próximo dia 15 e desde 2012 atua no continente europeu, sendo as últimas sete temporadas no Barcelona, da Espanha, onde já conquistou 27 títulos, incluindo três Ligas dos Campeões e um Super Globe, equivalente ao Mundial de Clubes.