O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou nesta quarta-feira (24) o projeto de lei aprovado no Congresso que pode proibir o TikTok no país. A medida força a chinesa ByteDance, responsável pela plataforma, a repassar a operação da rede social para uma empresa norte-americana no prazo de 270 dias. Caso isso não seja cumprido, o TikTok não funcionará mais no país.