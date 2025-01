Telescópio Hubble registra Nebulosa da Tarântula na Grande Nuvem de Magalhães

Imagem da Nebulosa da Tarântula apresenta cena empoeirada e brilhante na Grande Nuvem de Magalhães. C. Murray / ESA/Hubble & NASA

A Nasa publicou uma imagem da Nebulosa da Tarântula registrada pelo telescópio Hubble na sexta-feira (24). A estrutura está localizada na Grande Nuvem de Magalhães e abriga as estrelas mais massivas já conhecidas.

Conforme a Nasa, a imagem apresenta uma cena empoeirada, porém brilhante, de uma das galáxias satélites da Via Láctea, a Grande Nuvem de Magalhães. "É uma galáxia anã situada a cerca de 160 mil anos-luz de distância, nas constelações Dorado e Mensa", aponta a agência.

A cena retratada foi feita nos arredores da Nebulosa da Tarântula, a maior e mais produtiva região de formação de estrelas no universo local. "Em seu centro, a Nebulosa da Tarântula hospeda as estrelas mais massivas conhecidas, pesando aproximadamente 200 vezes a massa do Sol", afirma a Nasa.

A imagem revela gases azuis da galáxia, poeira espacial em tons marrom-alaranjados e estrelas multicoloridas. As que estão localizadas dentro e atrás das nuvens de poeira aparecem mais avermelhadas do que as demais.

"A poeira absorve e espalha a luz azul mais do que a vermelha, permitindo que mais luz vermelha alcance nossos telescópios, o que faz com que as estrelas pareçam mais vermelhas do que realmente são. Esta imagem incorpora luz ultravioleta e infravermelha, bem como luz visível", explica a agência espacial dos EUA.