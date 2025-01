Como escolher um antivírus para o computador ou celular?

Softwares podem ser instalados em computadores, smartphones e tablets. onephoto / stock.adobe.com

Os ataques cibernéticos são riscos que geram cada vez mais preocupação entre os usuários de internet. Brenda Salenave, professora do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Segurança Cibernética (Gepesc) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), pontua que, para garantir a segurança no mundo digital, é necessário contar com um bom antivírus e hábitos atentos de navegação.

— Esses tipos de softwares vão tentar proteger, detectar e remover programas que tendem a executar ações maliciosas com relação aos dados, comprometendo os dispositivos e a segurança em geral. Eles minimizam os riscos ao navegar na internet, compartilhar e receber arquivos — acrescenta a especialista.

Dispositivos que usam sistemas operacionais mais populares, como o Windows, por exemplo, já contam com antivírus pré-instalados. Brenda explica que esses softwares integrados, normalmente, oferecem proteção a nível básico. Se o usuário julgar necessário, o mercado oferece soluções que protegem contra mais ameaças e são mais seguras, que podem custar entre R$ 0 e R$ 1.100.

A especialista explica que os antivírus integrados protegem contra as principais ameaças, como vírus, phishing (golpe online para revelar informações sensíveis) e spam (mensagens não solicitadas e indesejadas), por exemplo. A base de dados de assinaturas de vírus dessas soluções é limitada e, por isso, não é atualizada com frequência e não inclui novas ameaças.

— Os pagos entram nesse processo de acessar uma base maior de dados, ter mais atualizações e conseguir detectar mais tipos de ameaça ainda. Mas, para o básico, o gratuito serve. O tipo de antivírus escolhido depende daquilo que o usuário quer fazer. Se a pessoa trabalha com dados mais sensíveis, faria sentido ter um nível maior de proteção — afirma a professora.

Como escolher um antivírus?

Há dezenas de opções disponíveis no mercado, garante Brenda. Alguns sites, como o ProTeste e o AntivirusGuide, entre outros, fazem avaliações e comparações entre softwares disponíveis e ajudam os usuários a encontrar a solução mais adequada para cada caso.

A especialista elenca alguns aspectos aos quais os interessados devem estar atentos na hora de escolher um antivírus:

Compatibilidade

Nem todos os softwares funcionam em todos os dispositivos. Por isso, é importante checar, na descrição do produto, se o antivírus é compatível com o computador, celular ou tablet que o usuário deseja proteger, considerando, também, o sistema operacional de cada aparelho.

— A maioria funciona tanto para computador quanto para celular, mas alguns funcionam para Android, mas não funcionam para Apple, por exemplo. Então, tem que ter cuidado — chama a atenção.

Atualizações

As ameaças cibernéticas evoluem com rapidez e um antivírus desatualizado pode não reconhecer alguns desses perigos. Entre as disponíveis, há soluções atualizadas diariamente, que são consideradas mais seguras.

— É sempre bom manter esse tipo de software atualizado. Principalmente porque tivemos um aumento muito grande em ataques cibernéticos nos últimos anos — esclarece a professora. — A atualização desses antivírus faz com que eles estejam sempre buscando novos vírus, novas ameaças que surgem e consigam estar atentos para conseguir detectar e barrar essas ameaças.

Desempenho

Alguns antivírus podem deixar os dispositivos lentos, alerta Brenda. A especialista pontua que verificar o desempenho desses softwares pode ser uma forma de evitar problemas com a lentidão. Uma alternativa é escolher soluções que façam a varredura completa em horários fixos:

— Dependendo do software, vai precisar fazer uma varredura no dispositivo, seja um smartphone ou computador, buscar por todos os arquivos que têm e buscar por potenciais ameaças ali dentro. Fazer todo esse processamento pode ser custoso em termos de tempo. Pode acabar comprometendo o desempenho e outros fatores.

Suporte

A professora afirma que, na hora de contratar um serviço desses, é importante saber o nível de suporte ao cliente que a empresa oferece. Nos sites dos antivírus, é possível checar se a companhia conta com suporte por telefone ou por chat, por exemplo. Em outras plataformas, como o Reclame Aqui, Brenda sugere conferir as avaliações de outros usuários.