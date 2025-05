Técnico de sucesso na base do Inter será auxiliar de Fernando Diniz no Vasco 

Ricardo Colbachini treinou o time principal de forma interina. Ricardo Duarte / Internacional,Divulgação

Um nome conhecido dos colorados fará parte da nova comissão técnica do Vasco. Ricardo Colbachini, com mais de uma década de Inter, será auxiliar de Fernando Diniz no clube carioca.

O ex-técnico da Seleção Brasileira foi anunciado nesta sexta-feira (9) pelo clube carioca e terá mais dois integrantes em sua comissão técnica: o auxiliar Evandro Fornari e o preparador físico Wagner Bertelli.

Natural de Caxias do Sul, Colbachini tem 40 anos e trabalhou quase uma década no Inter, onde conquistou dois Campeonatos Brasileiros de base e chegou a treinar o time principal de forma interina após a saída de Odair Hellmann.

Trajetória fora do Inter

Colbachini tem passagem na base do Grêmio e também treinou a dupla Ca-Ju e o Pelotas. Foram mais de 10 títulos nas categorias de base.

Recentemente, ele treinou o Rio Branco-ES, foi interino no Cuiabá e integrou a comissão técnica de Abel Braga no Fluminense e no Lugano, da Suíça.

Colbachini e Diniz se conheceram em 2014, quando Diniz comandava o Audax-SP e o gaúcho foi ao clube paulista para fazer um estágio e conhecer a metodologia de trabalho revolucionária adotada pelo então iniciante na carreira.