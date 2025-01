Disney é acusada de plágio por "Moana" e animador pede indenização bilionária

O animador Buck Woodall entrou com um processo contra a Disney em uma corte federal da Califórnia. Ele acusa a empresa de plagiar a ideia do filme Moana e de sua sequência, Moana 2 , atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros.

Segundo o site The Hollywood Reporter, Woodall acusa o estúdio de roubar elementos do roteiro de uma animação chamada Bucky. Ambas as produções teriam como cenário uma aldeia na polinésia e protagonistas adolescentes que, após desafiar seus pais, viajam e encontram espíritos que se manifestam como animais.