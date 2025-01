Rodeio Internacional do Conesul, em Santa Maria, já está com inscrições abertas

O Rodeio Internacional do Conesul chega na sua 30ª edição em 2025. O evento irá ocorrer de 5 a 9 de março , na Estância do Minuano, em Santa Maria .

— Nós teremos não só as provas de laço e de gineteada, mas também teremos shows, dois bailes, um remate do Cavalo Quarto de Milha e uma feira de comércio e serviço. Muito bacana para que o público de Santa Maria prestigie não só as provas, mas também o evento, que possam as famílias irem até o parque e poder comprar numa loja, visitar a feira, visitar os acampamentos.