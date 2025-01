Paris Jackson revelou estar sóbira desde 2020. ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A atriz, cantora e modelo Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson, fez um desabafo sobre sua batalha contra a dependência química. Em post no Instagram, ela celebrou seus cinco anos de sobriedade com um vídeo mostrando sua evolução.

"Oi, eu sou PK e sou alcoólatra e viciada em heroína. O dia de hoje marca cinco anos de sobriedade de todas as drogas e álcool. Dizer que sou grata seria um eufemismo pobre", escreveu na legenda.

No texto, a artista de 26 anos reforçou a importância dessa conquista para sua qualidade de vida, e agradeceu às pessoas que a ajudaram a chegar até este momento.

"É por estar sóbria que posso sorrir hoje. Posso fazer música. Posso experimentar a alegria de amar meus cães e meu gato. Posso sentir a dor do coração em toda a sua intensidade. Posso lamentar. Posso rir. Posso dançar. Posso confiar. Sinto o Sol na minha pele e ele está quente", afirmou.

Paris finalizou compartilhando sua conclusão sobre esse período:

"Descobri que a vida continua acontecendo, independentemente de eu estar sóbria ou não, mas hoje eu posso me apresentar à ela. Aqui está um pequeno retrato do que tem sido possível graças à minha sobriedade e, meu Deus, não posso acreditar que quase perdi tudo isso. Obrigada".

Filha de Michael Jackson

A modelo é fruto do relacionamento do Rei do Pop com a enfermeira Debbie Rowe. Após sua morte, em 2009, o cantor deixou outros dois filhos: Prince, 27 anos, e Bigi, 23. Apenas ela seguiu carreira musical.