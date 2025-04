Celulares, notebooks e mais: 42 escolas afetadas pela enchente recebem kits de conectividade

Representantes de 42 escolas do RS afetadas pela enchente receberam os kits no Instituto Caldeira. Camila Hermes / Agencia RBS

Nesta segunda-feira (14), o Instituto Caldeira foi palco de mais uma ação do projeto Crie o Impossível, que vem contribuindo com a recuperação de escolas gaúchas atingidas pela enchente de 2024. Em evento fechado para convidados, representantes de 42 escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul receberam kits de conectividade para complementar a estrutura das instituições.

Telões, projetores, celulares, notebooks, impressoras, caixas de som e kits de sonorização, microfones, vouchers para a reposição de livros e antenas de internet via satélite Starlink estão entre os mais de 500 itens doados. Segundo a CEO da ONG Embaixadores da Educação e responsável pela iniciativa, Guilhermina Abreu, foi emocionante reunir os diretores das escolas e poder contribuir com a recuperação das instituições de ensino.

— Esses kits são um abraço. A gente sabe que não resolve tudo, mas tivemos essa preocupação na hora de pensar os kits. Nós realmente ouvimos os diretores, visitamos muitas dessas escolas que estão aqui hoje. A partir dessa escuta, e de uma pesquisa junto às escolas, nós montamos os kits com itens que realmente eram necessários.

Os professores ficaram emocionados com a ação. Antes da distribuição dos donativos, foi realizada uma entrega simbólica no palco para a Escola Estadual de Ensino Médio Guarani, de Canoas, na Região Metropolitana, fortemente atingida pela enchente, que ainda está com obras pendentes.

— A escola está com vida, funcionando, mas é outro clima, outra escola. O kit que recebemos agora vai ajudar a transformar muito mais a escola, a nossa dinâmica. Nosso sonho é que todas as salas tenham esses itens — conta a diretora, Tatiani Prestes.

Na Escola Estadual de Ensino Médio Olindo Flores da Silva, de São Leopoldo, no Vale do Sinos, que perdeu boa parte do mobiliário na enchente, as doações permitirão recompor parte da biblioteca.

— Tínhamos quase 12 mil livros, perdemos tudo. Alguma coisa a gente conseguiu salvar, mas perdemos muita coisa. Aqui, hoje, é legal porque complementa a série de apoios que recebemos. É mais uma contribuição para a reconstrução da escola, para levantar o nosso ânimo — afirma o diretor, Daniel Boeira.

A ação é patrocinada pela Brazil Foundation e Razões para Acreditar, com apoio do Instituto Caldeira, TM1, Humus, Secretaria da Educação do RS e da Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade. O evento contou com representantes das entidades.

Dia de atividades

Além da entrega dos kits, o Casa Crie o Impossível contou com diversas atividades ao longo do dia, pensadas para proporcionar descanso e lazer para os representantes das instituições de ensino. Os professores ganharam café da manhã, almoço, além de participarem de palestras e oficinas.

Outro destaque foi o Desafio de Pitchs. Em dois momentos do dia, os diretores subiram ao palco para compartilhar os aprendizados vividos na gestão das escolas em meio à crise, trocando ideias e experiências com os colegas. O evento contou com jurados convidados.

Também houve momentos pensados para o autocuidado, como um espaço de aromaterapia e outro destinado a massagens. Cada representante de escola recebeu um voucher para uma sessão de psicoterapia. O objetivo foi cuidar da saúde mental dos gestores.