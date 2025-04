Sindicato aponta para a falta de 1,6 mil profissionais e problemas na rede elétrica de 310 escolas estaduais

Houve, ainda, 544 relatos de falta de funcionários e 430 de déficit de especialistas , que são os orientadores e supervisores pedagógicos. A região do RS com maior demanda, segundo a presidente do Cpers, Rosane Zan, é a Metropolitana.

Procurada, a Secretaria Estadual de Educação não informou quantos professores faltam no quadro funcional atualmente. Conforme a pasta, o número é dinâmico e o monitoramento é feito diariamente junto às Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), que repõem as demandas periodicamente por meio de editais abertos para contratações temporárias.

Infraestrutura

O levantamento foi feito após o conturbado início do ano letivo de 2025, no qual, após ação do Cpers, a Justiça adiou o começo das aulas, diante da falta de climatização na maioria das escolas da rede estadual. Conforme Rosane, as más condições identificadas em 2021, quando uma caravana foi realizada pelo sindicato, foram percebidas novamente neste ano, quando a entidade vistoriou muitos dos locais novamente.