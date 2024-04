À frente do Conecte 1ª Edição, da 92, e da coluna sobre empreendedorismo feminino no Diário Gaúcho, Cris Silva, 45 anos, é comunicadora do Grupo RBS há 18 anos. Com passagens pelos telejornais e programas da RBS TV, como Posso Entrar? e Que Papo É Esse?, ela comemora o novo desafio no entretenimento: vai apresentar, ao lado de Giulia Perachi, o Baita Sábado, programa semanal que estreia em 13 de abril.