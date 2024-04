Os telespectadores da RBS TV terão uma novidade de entretenimento no fim de semana: o Baita Sábado. As comunicadoras Cris Silva e Giulia Perachi serão responsáveis por apresentar o programa ao vivo, com estreia marcada para o próximo dia 13, às 14h40min, logo após a novela Cheias de Charme. Com plateia no estúdio, a atração irá entreter e informar a partir de personagens inspiradores abordando assuntos como cultura, bem-estar, lazer, música, viagem, gastronomia e sustentabilidade.