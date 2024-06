Cris Silva começou um novo capítulo na carreira, em 13 de abril, quando o estreou, na RBS TV, o Baita Sábado, programa de entretenimento apresentado por ela e Giulia Perachi. No entanto, logo seguida, fez uma pausa forçada e passou a integrar a força-tarefa da cobertura sobre a enchente no Rio Grande do Sul, que uniu profissionais ligados às áreas de jornalismo, esporte e entretenimento da emissora. Ao lado de outros comunicadores, conduziu o Ajuda Rio Grande nos períodos mais críticos das inundações no Estado.