CBFS define sede da Supercopa de Futsal 

Centreventos Cau Hansen é a casa do Joinville e receberá a Supercopa de Futsal.

A Supercopa de Futsal tem a sua sede definida. A CBFS confirmou que a competição ocorrerá em Joinville, em Santa Catarina, entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março com a participação de seis equipes. Dois gaúchos estão confirmados: Atlântico e Yeesco Futsal, de Carazinho. A ACBF ainda tem chances de ser o terceiro representante do Estado no torneio.