Atletas da ACBF na abertura oficial da temporada de 2025. Lucka Cyriaco / ACBF / Divulgação

A ACBF confirmou nesta terça-feira (21) que vai participar da Copa do Brasil em 2025. O time de Carlos Barbosa conquistou a vaga com o vice-campeonato da Copa RS no ano passado.

Vencedor da Copa RS, o Atlântico também se sagrou campeão da Copa do Brasil em 2024 e confirmou mais uma participação pela via nacional. Os demais integrantes da Copa do Brasil ainda não foram confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

Será a primeira vez que a ACBF participa da Copa do Brasil. Neste ano, o campeonato deve ocorrer de 10 de março a 27 de setembro.