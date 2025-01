Prefeitura publica edital para construção de novo trevo na RS-324 em Passo Fundo

Obra autorizada pelo Estado terá investimento de R$ 20 milhões por parte do município. Michel Sanderi / PMPF

A prefeitura de Passo Fundo publicou na segunda-feira (13) o edital que busca a contratação de empresa para a construção do novo trevo de acesso ao Distrito Industrial, na RS-324, em frente ao Gran Palazzo. A obra é viabilizada a partir de uma parceria do município com empresários locais, que se uniram para custear o projeto do trevo.

O projeto compreende 1,64 quilômetros de extensão, do km 173 ao 175 e foi doado ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), que gerencia as rodovias estaduais. O governo do Estado autorizou a realização da obra, que terá um investimento de cerca de R$ 20 milhões por parte do município.

O objetivo da implementação do trevo é evitar acidentes e aumentar a segurança de milhares de pessoas que acessam o local, para trabalhar ou participar de eventos. O Distrito Industrial Valinhos abriga 22 empresas e mais de dois mil colaboradores de diversos empreendimentos industriais e áreas de negócios.

— Após o movimento dos empresários para o projeto, o município se comprometeu a investir recursos próprios na obra, mesmo sendo uma área de responsabilidade do Estado. Essa colaboração entre o setor público e a iniciativa privada impulsionam o desenvolvimento econômico — disse o prefeito Pedro Almeida.

Participação

Empresas interessadas em participar do edital devem acessar o site da prefeitura, entrar no portal de transparência e selecionar Editais e Licitações. Na barra de pesquisa, basta buscar a concorrência eletrônica 03/2025.