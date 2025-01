População pode opinar sobre colocação de pedágios e duplicação de rodovias no norte gaúcho até fevereiro 

Moradores da Região Norte podem enviar sugestões sobre a concessão das rodovias estaduais em consulta pública aberta pelo governo na segunda-feira (13). A região tem três das sete rodovias incluídas no pacote de concessão à iniciativa privada para investimentos por 30 anos: RS-324, RS-135 e RS-129. Entre as mudanças, estão a duplicação de trechos e a colocação de pedágios em free flow .

Além de Passo Fundo , as rodovias da região que terão o sistema free flow passam pelas cidades de Casca, Coxilha, Sertão, Estação, Erechim, Marau e Vila Maria (veja os locais abaixo). O período de escuta da população fica aberto por 30 dias, e as sugestões devem ser enviadas para o e-mail consultarodovias@serg.rs.gov.br. Uma audiência pública sobre o assunto foi marcada para os dias 23 e 24 de janeiro em Passo Fundo.

As dúvidas serão respondidas pela equipe da Secretaria da Reconstrução Gaúcha. O objetivo é aprimorar o projeto antes da publicação do edital e da implementação, explica o secretário da pasta, Pedro Capeluppi.

O investimento total para qualificação das sete rodovias é de R$ 6,7 bilhões, sendo R$ 1,3 bilhão aportado pelo Estado. A estimativa é que o edital seja lançado ainda no primeiro semestre do ano.

Projeto prevê duplicação e pedágio

O projeto da concessão prevê a duplicação de 244 km e a implementação de 101 km de terceiras faixas. Atualmente, as rodovias administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) são de pistas simples, com alguns trechos com terceiras faixas. O projeto também cobra obras de elevação de 16 pontes e colocação de material drenante nas duplicações em rodovias localizadas em áreas afetadas pela enchente de 2024.