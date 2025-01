Obras no bairro Petrópolis, em Passo Fundo, devem ser concluídas em 15 dias

Obras na Petrópolis devem ser concluídas em duas semanas. Cristiano Junkherr / Agencia RBS

As obras de revitalização do pavimento na Avenida Brasil, no bairro Petrópolis, em Passo Fundo, estão gerando impactos significativos no trânsito local. Com a previsão de conclusão em 15 dias, as intervenções buscam melhorar a qualidade do asfalto e resolver problemas estruturais da via, mas têm causado transtornos para motoristas e moradores da região.

Embora as reformas sejam necessárias, o movimento intenso de veículos tem gerado opiniões divergentes entre motoristas que transitam pela via. Em entrevista a GZH Passo Fundo, o aposentado Eliseu Pinto Prestes, 74 anos, destacou a importância do reparo.

— É um transtorno, mas, ao mesmo tempo, é uma melhoria para o bairro. O asfalto estava cheio de buracos e, embora as obras causem dificuldades temporárias, elas são benéficas a longo prazo — afirmou Prestes, destacando que a situação seria ainda mais difícil fora do período de férias.

No entanto, a opinião do motorista de aplicativo Jorge Eduardo Franco, 45 anos, é mais crítica.

— O trânsito está muito complicado, especialmente para nós, motoristas de aplicativo, mas também para os ônibus e caminhões de entrega. A obra poderia ser realizada em horários mais tranquilos, principalmente à noite, quando o fluxo de veículos é menor. Isso ajudaria a evitar os congestionamentos e o estresse gerado durante o dia — analisou Franco.

De acordo com o motorista, as obras poderiam ser realizadas entre as 19h e 22h, aproveitando a boa iluminação da cidade e diminuindo o impacto no trânsito.

— Com a infraestrutura de iluminação em LED, acho que não seria difícil trabalhar durante a noite e isso reduziria o estresse tanto para os trabalhadores da obra quanto para os motoristas — sugeriu ele.

O secretário municipal de Obras, Rubens Astolfi, explicou que o trabalho está sendo realizado em duas frentes.

— Uma equipe está cuidando da drenagem, realizando melhorias e reforços nos pontos de boca de lobo, enquanto outra está fazendo a fresagem do asfalto danificado. A recuperação não é total, mas, sim, pontual, concentrando-se em trechos onde o asfalto está comprometido, com trincas e outros tipos de patologias, impossíveis de ser resolvidos com tapa-buracos — detalhou o secretário.