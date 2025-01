Polícia Civil investiga se adolescente dirigia carro envolvido em acidente que matou menino de cinco anos em Passo Fundo

Endriel de Camargo Borges, 5 anos, ia com a tia e a prima buscar a mãe no trabalho quando acidente aconteceu. Arquivo Pessoal / Divulgação

A Polícia Civil investiga a morte de Endriel de Camargo Borges, 5 anos, após um acidente de trânsito no domingo (12), em Passo Fundo, no norte gaúcho. O carro em que o menino estava foi atingido por outro veículo que avançou a preferencial. O menino, a prima e uma tia iam buscar a mãe dele no trabalho, quando o caso aconteceu. Segundo a ocorrência registrada pela Brigada Militar, o veículo que causou o acidente era conduzido por um adolescente embriagado.

Mas, conforme a delegada Daniela de Oliveira Mineto, da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), há a possibilidade de o adolescente não estar conduzido o veículo no momento do acidente. Segundo a investigação, dentro do carro haviam outras duas pessoas, de 21 e 22 anos.

— Durante as investigações vamos verificar efetivamente se era esse adolescente que estava conduzindo o veículo. São três pessoas dentro do veículo e há sim a possibilidade de o adolescente não ser o condutor do veículo. Já estamos verificando essa questão e já temos imagens do acidente — pontua.

A polícia também busca pela identidade do proprietário do veículo Fiat Uno, que causou o acidente. Caso o adolescente seja confirmado como condutor, o proprietário também será responsabilizado.

— O adolescente foi intitulado como condutor do veículo. Ele foi submetido ao teste do etilômetro e positivou com 0,54mgl. Isso é um crime de trânsito de embriaguez. Com o advento morte do menino, isso é um homicídio culposo qualificado pela embriaguez — acrescentou a delegada.

Na tarde desta segunda-feira (13), testemunhas do caso começaram a ser ouvidas. A tia de Endriel, condutora do Volkswagen Gol, onde o menino estava, também deve ser ouvida como testemunha.

Corpo de menino é sepultado

Corpo do menino foi velado na Igreja Assembleia de Deus, em Passo Fundo. Günther Schöler / Agencia RBS

O corpo de Endriel de Camargo Borges, 5 anos, morto em um acidente de trânsito no domingo (12) foi sepultado na tarde desta segunda-feira (13) em Passo Fundo.

O velório iniciou por volta das 12h30min na Igreja Assembleia de Deus, na Vila Jardim. O sepultamento foi realizado às 16h30min no Cemitério Jardim da Colina, na Vila Tupinambá.

Relembre o caso

Acidente aconteceu na Vila Luiza no domingo (12). Cristiano Junkherr / Agencia RBS

No último domingo (12), Endriel estava com uma tia e uma prima em um Volkswagen Gol, transitando pela Rua Gervásio Annes, quando o veículo teve a frente cortada por um Fiat Uno, que seguia pela Rua Guilherme Kurtz e não parou na sinalização obrigatória. Com o impacto da colisão, o menino foi ejetado do carro.

Conforme informações da Brigada Militar, ao chegarem no local do acidente, as vítimas já haviam sido encaminhadas para atendimento hospitalar por populares. Endriel não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Ainda segundo a BM, o adolescente, motorista do Fiat Uno, teria tentado fugir após o acidente, mas foi impedido por moradores que estavam no local. Ele apresentava visíveis sinais de embriaguez. Dentro do carro que dirigia, havia mais duas pessoas, de 21 e 22 anos. Além disso, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas vazias no veículo.