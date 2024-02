A agência de viagens Exprinter levou um grupo de jornalistas de Porto Alegre ao Litoral Norte em dezembro de 1933. Além do bom relacionamento com a imprensa, a empresa queria divulgar as praias e os hotéis de Cidreira, Tramandaí, Capão da Canoa e Torres. Em meio às edições do jornal A Federação, encontrei o curioso relato sobre os nossos balneários naquela época. No início da década de 1930, curtir alguns dias à beira mar era um programa possível para poucas famílias gaúchas.