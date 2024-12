Torcedor do Grêmio se aglomera por recordação antes de último jogo de Geromel

Pedro Geromel transformou o último jogo do ano em um evento. Mesmo que o Grêmio não tenha maiores ambições no Brasileirão, milhares de gremistas foram à Arena para a despedida do futebol do zagueiro na partida contra o Corinthians, neste domingo (8).

O torcedor que circula pelo estádio estampa um grande sorriso. Não é pela campanha do time na competição. Nem pela aposentadoria de Geromel. A expressão é um sinal de satisfação pelos 10 anos em que Geromel atuou com a camisa gremista. Se dependesse do torcedor, ele nunca se aposentaria.

— Eu sempre venho, mas hoje é especial. Ainda mais depois que ele disse vai parar para não prejudicar o clube quando ele começasse a jogar mal. É um ídolo — destaca Cleber Souza.

Junto com a esposa Monique e o filhinho Bernardo, 2 anos, Cleber foi um dos primeiros a pegar os mimos providenciados pelo clube em homenagem ao zagueiro. São 30 mil máscaras com o rosto do jogador, 9 mil braçadeiras de capitão e 3 mil adesivos.

Parecia promoção imperdível de Black Friday. Uma fila gigantesca se formou para esperar a distribuição dos brindes. Muita gente se aglomerou em frente à ao estande.

Em determinado momento para conter a avidez dos torcedores, algumas máscaras foram jogadas para o o meio da multidão para facilitar o serviço.

— Viemos pelo Geromel. Para mim, é o maior zagueiro do Grêmio. É o símbolo da nossa geração. É o símbolo da geração 2000 — exaltam Thomas Toppor e João Pedro Feijó, que conversam com a reportagem em um dueto sincronizado, com cada um completando a frase do outro. Meio como quando Geromel e Kannemann jogaram juntos.

Ruan Zorzi carrega o ídolo no braço. Após a conquista da Copa do Brasil de 2016, tatuou o número 3 no braço. Ele veio de Três de Maio só para ver o último ato de Geromel:

— Ele é o símbolo desse Grêmio. Dos que vi jogar, é o maior ídolo.