Ricardo Geromel fala sobre aposentadoria do irmão: "Ele merece o mundo"

O zagueiro, que escreveu seu nome na história do clube com os títulos da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, além de sete Gauchões, fará sua última partida e contará com uma legião de fãs. Conforme o irmão Ricardo Geromel, mais de 50 pessoas, entre parentes e amigos, vieram a Porto Alegre para o jogo deste domingo.

— A família toda é Grêmio, está na nossa alma. Uma vitória do Grêmio é o que importa. Já estamos chorando desde de manhã. Ele merece o mundo, ele é o cara. Que sorte a do Grêmio ter um cara como esse — disse Ricardo à Rádio Gaúcha na esplanada da Arena.

O grande mistério sobre Geromel paira sobre o seu futuro. O zagueiro ainda não deixou explícito o que fará após pendurar as chuteiras. O irmão também afirmou não saber o que um dos maiores zagueiros da história do Grêmio fará:

— Ele não quer ser treinador. Não sabe ainda o que fará. Tem algumas opções, mas quer passar um tempo com família. O compromisso dele vai ser levar e buscar os filhos na escola. Ele faz tudo com muita tranquilidade, vai ter bastante segurança na escolha.

A mãe do jogador, Eliane, também marcou presença na Arena para a despedida do filho.

Com o Tricolor aliviado pela fuga do rebaixamento, o jogo das 16h será mais uma homenagem à carreira do jogador e seus 409 jogos com a camisa gremista do que uma partida pela rodada final do Brasileirão.