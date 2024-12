Pedro Geromel comemora vitória do Grêmio: "Estou muito orgulhoso de todos os meus jogadores"

Geromel comemora o segundo gol do Grêmio.

O Grêmio deu mais um passo para permanecer na Série A do Brasileirão. O Tricolor fez 2 a 1 no São Paulo e alcançou 44 pontos no campeonato, subindo para a 10ª posição na tabela. Cristaldo e Ruan, contra, marcaram os gols gremistas. Luiz Gustavo descontou para os visitantes na segunda etapa.