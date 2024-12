Colunistas opinam: maior de todos, top 5, top 10? Qual a posição de Geromel no ranking de zagueiros históricos do Grêmio

Geromel se tornou um dos grandes nomes da história gremista. Duda Fortes / Agencia RBS

Luiz Luz, Nena, Airton Pavilhão, Oberdan, Áureo, Ancheta, Baidek, De León, Adilson, Mauro Galvão, Kannemann, Geromel... O Grêmio poderia formar uma seleção apenas com os grandes zagueiros da sua história.

Firme nas divididas dentro de campo, Geromel prefere tirar o pé fora das quatro linhas. Ele evita se posicionar sobre o tema e se inserir nessa história.

— Não tenho pretensão nenhuma, eu sou muito realizado e feliz por ter tido a chance de fazer tanto tempo da história em um grande clube como o Grêmio. Eu fico tranquilo, eu deixo vocês, jornalistas, torcedores, fãs, tomarem essa decisão, escolher. Eu estou tranquilo, porque eu fiz o meu melhor. Então, eu fico com a consciência supertranquila — comentou em entrevista exclusiva ao Grupo RBS.

Então, fomos atrás de comunicadores do Grupo RBS para saber em que posição do ranking de zagueiros históricos do Grêmio se encontra Geromel. Confira.

Qual a posição de Geromel no ranking de zagueiros históricos do Grêmio?

Pedro Ernesto Denardin, narrador e colunista

"Dos que eu vi, o maior foi Airton Ferreira da Silva. O Grêmio também teve o Áureo, outro grande zagueiro. De lá para cá, o Geromel é a figura mais marcante que tem. Isso de 1950 para cá, que é da minha existência."

Cesar Cidade Dias, colunista e comentarista identificado

"Geromel está entre os maiores da história. Junto com Kanneman, formou uma das três duplas vencedores de Libertadores pelo clube, e essa é uma credencial definitiva para qualquer homenagem. Geromel está entre os 10 melhores zagueiros da história do Grêmio."

Leonardo Oliveira, colunista e comentarista

"Geromel está alinhado com Airton Pavilhão, Ancheta, Oberdan Vilain, De León e Adilson como um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Possivelmente, ele faz parte do Top 3, com Airton e De León."

Diogo Olivier, colunista e comentarista

"Geromel é top 5, ao lado de Airton Pavilhão, De León, Adilson e Ancheta. Além de vencedor, nunca provocou adversários e sabia jogar com e sem a bola mesmo sem ser um zagueiro construtor na essência. O que talvez lhe faltasse em qualidade para ser um jogador de Seleção, por exemplo, sobrava absurdamente em inteligência na posição: antecipação, atalho, encurtamento do espaço, senso de cobertura. No auge, tinha velocidade, o que lhe permitia desarmar no mano a mano."

Marcelo de Bona, narrador e colunista

"Coloco ele como segundo no ranking de maiores zagueiros da história do Grêmio. Coloco ele como o maior jogador do século do Grêmio. Ele fica atrás de Hugo De León. Conseguiu reunir muita qualidade técnica, por ter formado uma dupla das maiores, por ter participado como protagonista de uma hegemonia, por ser capitão. Todo esse combo faz dele o maior jogador do século do Grêmio."