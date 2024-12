Um vexame que retrata o trabalho atual do Grêmio

Tricolor terminou o ano com uma goleada sofrida em casa. Jefferson Botega / Agencia RBS.

O Grêmio sofreu uma goleada constrangedora na despedida do time neste Campeonato Brasileiro. O Corinthians fez 3 a 0 diante de mais de 42 mil gremistas, e o resultado foi apenas mais um retrato do atual trabalho do clube.

O time de Renato foi o 14º colocado na competição e garantiu a última vaga na Sul-Americana, graças à derrota do Juventude para o Cruzeiro no Alfredo Jaconi.

O jogo teve um outro componente que expõe o nível do trabalho do Grêmio. O Corinthians se mostrou um time organizado, com todas as premissas de quem treina com qualidade.

No último enfrentamento entre as equipes, pela Copa do Brasil, no dia 7 de agosto, o Corinthians começava o trabalho com Ramón Díaz e afundava na zona de rebaixamento, sem nenhuma valência importante. Poucos meses depois, o time paulista deu um banho no Grêmio, que não evoluiu de lá para cá.

O Tricolor precisa, agora, rever os seus processos. A temporada de 2024 mostrou como o clube retrocedeu nos últimos anos. Um time frágil, sem nenhum sentido coletivo, e um grupo com sérios problemas de planejamento.

Falta o mínimo de qualidade para se ter alguma expectativa positiva em relação ao que está acontecendo atualmente no clube.

Que o Tricolor seja rápido nas mudanças e faça as coisas de forma definitiva. Este status não faz mais sentido. O futebol mudou e o Grêmio parece viver de um passado bem distante.