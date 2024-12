Renato diz que sua situação no Grêmio será decidida nesta segunda: "Quero conversar com o presidente"

Renato se diz triste por não alcançar o G-4 do Brasileirão. Jefferson Botega / Agencia RBS.

A temporada de 2024 terminou neste domingo para o Grêmio com uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians na Arena. Mesmo com o resultado negativo, o Tricolor garantiu vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem, em virtude dos resultados paralelos.

Com o fim do ano, a equipe precisa decidir quem será o seu treinador em 2025. Após a rodada derradeira, o técnico Renato Portaluppi não confirmou sua permanência e revelou uma reunião com a diretoria na segunda.

— Lógico que nem todo torcedor vai ficar satisfeito. Isso não vai apagar nem 0,5% da história que tenho aqui. Amanhã (segunda) tenho uma reunião com o presidente. Conheço há mais de 20 anos, temos uma relação muito boa. Trabalhei com o Brum (vice de futebol), Luis Vagner (executivo de futebol) e conheci alguns vices de perto. Tenho um grupo maravilhoso. Já falei que quando me sinto atrapalhando, vou embora. Quero conversar com o presidente, trocar umas ideias, nada mais justo. Depois, vão ter a resposta (se fica ou não) por parte dele. Segunda ou terça, no máximo, vou embora (de férias) — disse o treinador.

Renato também analisou a temporada. O Grêmio disputou quatro competições e teve apenas o título estadual. Na Copa do Brasil, caiu para o Corinthians nas oitavas de final. Na Libertadores também foi eliminado na mesma fase, mas para o Fluminense.

— Triste e ao mesmo tempo feliz. Triste por a gente não ter brigado no G-4, pelo título, pela parte de cima da tabela, como sempre brigamos. Triste porque infelizmente passamos por problemas sérios. Ao mesmo tempo, pouco feliz porque há quatro meses em Curitiba falei que a conta ia chegar. E chegou. Felizmente, não pagamos ela tão cara. Somente a gente aqui de dentro sabe o que passamos esse ano. O que eu posso falar hoje é tenho responsabilidade sim, bastante, eu assumo. Pedir desculpas ao nosso torcedor, porque ele está acostumado a vencer sempre e infelizmente foi um ano atípico.

Apesar do resultado negativo, o time garantiu vaga na Copa Sul-Americana. Em 14º lugar, com 45 pontos após 38 rodadas, o clube terminou um ano marcado por dificuldades.

