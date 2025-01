A lentidão do Grêmio no mercado de transferências

Apenas o treinador Gustavo Quinteros foi anunciado para o torcedor gremista até o momento. Jose ALMEIDA / AFP

Saí e voltei do recesso com apenas uma novidade no Grêmio, o anúncio de Gustavo Quinteros como o novo treinador.

Estamos no dia 3 de janeiro. Na próxima semana, o elenco se reapresenta para a temporada de 2025 e, até o momento, não foi anunciado nenhum reforço para as quatro linhas. Isso certamente apavora o torcedor, que vê os concorrentes esbanjando dinheiro e se reforçando muito bem.

É bem verdade que o vizinho aqui do lado também não contratou ninguém, mas pelo menos eles estão conseguindo segurar uma base que encerrou 2024 em alta. Aliás, a lentidão da dupla Gre-Nal no mercado de transferências abre o debate sobre as SAF's por aqui.

O Grêmio está abrindo um espaço interessante na folha de pagamento com as saídas de Soteldo, Diego Costa, Reinaldo e outros jogadores que tiveram seus contratos encerrados no dia 31 de dezembro. Mas há pouco recurso para investir de forma significativa em grandes reforços.

No bom português: não temos bala na agulha. E quando não se tem dinheiro, é preciso ser criativo, como fomos na última janela de transferências.

O problema é que o Grêmio está atrasado há bastante tempo, pois demorou pra contratar o treinador e está demorando para se reforçar. Não temos um time completo para iniciar a temporada. Se o Gauchão começasse hoje, não teríamos nem lateral esquerdo para jogar.

Precisamos de, no mínimo, seis novos reforços entre zagueiros, laterais, volantes e pontas. Por enquanto, não se temos notícias de que estamos perto de concretizar alguma contratação. Pelo contrário, o noticiário traz a possibilidade de uma investida do Palmeiras no Villasanti, um dos nossos principais jogadores e capitão.

Não sei vocês, mas estou me agarrando na promessa da direção ao novo treinador de que vamos contratar. A pré-temporada começa na próxima semana. Oremos!