Nada melhor do que citar um ídolo do Grêmio, como Francisco Arce, em uma semana marcada pelo falecimento de Cacalo, um dos responsáveis pela montagem do time histórico dos anos 1990. Pois Arce, com longo período de serviços ao clube como atleta, acaba de ser superado por Mathías Villasanti no ranking de jogos pelo Tricolor.