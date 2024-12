Ypiranga intensifica preparação física para a estreia no Gauchão

Elenco segue treinando no campo suplementar do Estádio Colosso da Lagoa.

A 26 dias da estreia no Gauchão, o Ypiranga intensifica a preparação física no período de pré-temporada. A ideia é que o elenco apresente maior ritmo de jogo e mais efetividade nas criações e conclusões , diferentemente de 2024.

Isso porque a participação do Canarinho no Estadual foi abaixo do esperado. O time foi à última rodada buscando fugir do rebaixamento. Além disso, segundo o departamento de futebol, o time apresentou atuações sem criatividade no campeonato, o que prejudicou o desempenho.