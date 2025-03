São Luiz 0x2 Ypiranga: veja os gols e os melhores momentos pelo Gauchão

Danielzinho marcou o segundo gol do Canarinho na partida.

O Ypiranga largou em vantagem em busca do título da Taça Farroupilha. Neste sábado (1º), o canarinho levou a melhor no jogo de ida da final e venceu o São Luiz por 2 a 0, no Estádio 19 de Outubro.